オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世は１６日、アウェーのエクセルシオール戦で０―１の前半２２分に同点ゴールを挙げ、開幕２戦連続得点とした。敵地に乗り込んだ開幕２戦目。序盤に先制されるが、上田は前半２２分、相手ＧＫの弾いた味方シュートに反応し、頭で押し込んで同点ゴールを決めた。その後、同３４分に勝ち越し弾も生まれ、２―１で勝利。２連勝スタートとなった。リーグ戦開幕から勝利に貢献し