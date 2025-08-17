◇MLB カブス3-1パイレーツ（日本時間17日、リグリー・フィールド）カブス・今永昇太投手が日本時間17日、本拠地・パイレーツ戦に先発登板。7回1失点と好投を見せるも、勝敗はつきませんでした。今季17試合の先発登板で8勝5敗としている今永投手。この日も初回をわずか5球で抑えると、その後も三者凡退のイニングを継続します。しかし4回、1アウトから2番・ファム選手を打席に迎えると、少し浮いたスプリットをレフトスタンドに運