»þ»öYouTuver¤ä¤ª¾Ð¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¡Ê32¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Âç¹¥¤­¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¾»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2ËçÌÜ¡Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤¿¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤°¤é¤¤¹¬¤»¤Ê»þ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬²æËý¤·¡¢¼ä¤·