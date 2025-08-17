沖縄尚学５―３仙台育英（３回戦＝１７日）仙台育英（宮城）は一回、川尻の適時打で先制。沖縄尚学（沖縄）は二回に敵失で同点とし、三回に比嘉の適時二塁打で勝ち越した。仙台育英は五回、川尻の２点打で逆転。沖縄尚学は七回、真喜志の適時打で追いついた。沖縄尚学は延長タイブレイクの十一回、敵失と宜野座の適時三塁打で２点を勝ち越した。末吉が完投して競り勝った。