きょうは、北海道から東北北部、新潟では寒冷前線が通過する影響で、雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。北日本では土砂災害などに警戒してください。その他の地域は高気圧に覆われ、広く晴れる見込みです。ただし、湿った空気の流入により所々でにわか雨や雷雨があり、特に四国や九州では雷を伴った非常に激しい雨が降る所がありそうです。あすは前線も過ぎ去り、全国的に広く晴れるでしょう。ただし、あすも