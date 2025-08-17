竹野内豊＆玉木宏 竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一、脚本・長谷川康夫氏、山田敏久監督が15日、都内で映画『雪風 YUKIKAZE』初日舞台挨拶に臨んだ。太平洋戦争を生き抜いた不沈艦「雪風」の史実に基づく物語。「雪風」艦長・寺澤一利役の竹野内豊、先任伍長・早瀬幸平役の玉木宏。竹野内は 「皆さんの記憶から少しずつ薄れてきてしまうこのタイミングでこのような作品に携われたこと、光