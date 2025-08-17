あなたは読めますか？突然ですが、「御用達」という漢字読めますか？老舗（しにせ）のお店などで見かける言葉ですが、普段あまり文字を意識しない人も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ごようたし」でした！「御用達」とは、「特定の商店が、宮中や官庁などに出入りして品物を納めること」を意味します。「宮内庁御用達」「老舗の御用達」のように、品質や品格が認められ、特定の人や機関からひいきにされているお店