あなたは読めますか？突然ですが、「蟋蟀」という漢字読めますか？秋の夜長によく鳴き声を聞くあの虫ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こおろぎ」でした！「蟋蟀」は、バッタの仲間に分類される昆虫の一種です。主に夜間に活動し、オスが羽をこすり合わせて「コロコロ」という特徴的な鳴き声を出します。俳句や和歌でも秋の風物詩として詠まれることが多く、「蟋蟀の声に秋の深