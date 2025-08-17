話題の映画、劇場版『鬼滅の刃』最新作が2時間35分、『国宝』はなんと2時間55分！話題の長尺映画にライブ参戦、高速道路での渋滞……夏のトイレ問題は意外と深刻な中、SNSでは真偽不明なトイレ対策が飛び交っている。全国の10代から90代の女性200名を対象に「あなたがやっているトイレ対策は何か」アンケートを実施、その結果を紹介する。さらに“ホントに効果があるか”を専門家にジャッジしてもらった。さっそく次のレジャーの