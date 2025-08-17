5本とも低空飛行フジテレビ系で放送されている7月期の連続ドラマの成績が芳しくない。ラインナップされた5本とも視聴率は低空飛行が続いており、「全滅」という声すら上がっている。常連のベテラン俳優が脇をしっかり固めているものの、主演クラスがやや軽めという指摘もある。＊＊＊【写真】「すでに楽しみ」の声も…夏から秋に控える、フジテレビ製作の注目映画この夏のフジのGP帯連ドラと主な出演者は以下の通り。【月曜