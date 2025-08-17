◇女子ゴルフツアーNEC軽井沢72最終日（2025年8月17日長野県軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）首位タイから出たツアー2勝の柏原明日架（29＝富士通）が前半で2つ伸ばし、通算12アンダーの単独首位で折り返した。首位スタートで1つ伸ばしたルーキーの寺岡沙弥香（22＝フリー）と、7位で出て4つ伸ばした天本ハルカ（27＝明治安田）が11アンダーで1打差の2位につけた。山城奈々（31＝イチケン）、菅楓華（20＝