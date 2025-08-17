【17日の全国の天気】東北南部から九州は日差しが強く、晴れるでしょう。午後は、山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。北海道と東北北部の日本海側は、曇りや雨で、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。【全国の予想最高気温】東北南部から九州は、35℃を超える所が多いでしょう。関東の内陸では、38℃くらいまで上がり、危険な暑さになりそうです。万全の熱中症対策を続けてください。【全国の週間予報】●大阪から那