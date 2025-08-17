「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）仙台育英が延長タイブレークの激闘の末に敗れた。試合後、須江監督は沖縄尚学ナインが引き揚げる際に拍手を送り、「頑張れ！優勝だよ」と１人ずつ声をかけた。号泣するエース・吉川に笑顔で声をかけ、肩をたたいていた須江監督。三塁側の沖縄尚学が引き揚げてくるタイミングになると、泣き崩れる選手たちに通路への出入り口を向くように指示し