◆第107回全国高校野球選手権・3回戦沖縄尚学5―3仙台育英（17日、甲子園）沖縄尚学はタイブレーク制の延長11回、仙台育英を破って2023年以来のベスト8進出を決めた。好投手左腕同士の対決となった試合は1―1の同点で迎えた3回2死三塁、3番比嘉大登（3年）の左越え二塁打で勝ち越した。5回に再び1点差をつけられたが、7回2死二塁、真喜志拓斗（同）が適時中前打で同点に。9回2死三塁のチャンスがあったが、後続が倒れて勝