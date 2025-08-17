17日も九州から東北の広い範囲で、猛烈な暑さとなる見込みです。万全の熱中症対策を続けてください。17日は、特に関東の内陸で気温が高く、日中の最高気温は、前橋、熊谷で38℃と、危険な暑さが予想されているほか、富山、岐阜、山口で37℃、仙台、名古屋、岡山で36℃など猛暑になる見込みです。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、全国26の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。屋外、屋内を問わず、熱中症対策を徹