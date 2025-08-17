第3ラウンド、通算18アンダーで単独首位の岩井明愛＝コロンビアエッジウオーターCC（共同）【ポートランド（米オレゴン州）共同】米女子ゴルフのポートランド・クラシックは16日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、4位で出た岩井明愛が1イーグル、7バーディー、1ボギーの64をマークして通算18アンダーの198で単独首位に立った。グレース・キム（オーストラリア）が2打差