Image: THT Japan これが令和のおしゃれスピーカーか。この鳥かごみたいなもの、実は「DAQICONCEPT（ダキコンセプト）」というブランドのワイヤレススピーカーです。その名も「JINGOOs」。発音は「ジングーエス」です。音楽と光と鳥の共演この鳥かご、いやスピーカー、「東洋の美学と優れた音質を完璧に融合させた」とされています。見た目は、完全に鳥＋鳥かご。しかも、ひとつひとつ職人の