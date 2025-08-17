◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―法大（１７日・Ｇ球場）巨人は１７日、３軍法大戦のスタメンを発表した。左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していたドラフト１位・石塚裕惺内野手は復帰後３戦目となり「１番・三塁」で先発出場。４番には育成ドラフト６位・竹下徠空内野手が入った。以下、巨人のスタメン【巨人】１（三）石塚２（遊）北村３（左）平山４（一）竹下５（指）フェリス６（捕）亀田７