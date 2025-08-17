アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、夏の甲子園にスポットを当てる。１３日で代表４９校が全て登場。沖縄尚学・末吉良丞（りょうすけ）、横浜・織田翔希を筆頭に「豊作」と言われる２年生投手をピックアップした。スカウトから「今の段階でも今年のドラフトで指名されて不思議ない」との声があがる２年生投手が４人もいる。鮮やかな完封劇を演じた末吉、織田に、６回まで“ノーノー”を展開した山梨学院・菰田陽