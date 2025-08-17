「日曜劇場」×「嵐・松本潤主演」というパワーコンテンツなのに、ネット上ではそこまで話題が盛り上がっていない『19番目のカルテ』（TBS系、「日曜劇場」作品は以下同）。もしや、あまり人気がない……？松本演じる主人公は、ある総合病院に新設された「総合診療科」の医師・徳重晃。日本の医療業界は高度に発展しており、脳外科、眼科、整形外科など18の専門分野に分けられているが、複雑な症状でどの診療科に受診すればい