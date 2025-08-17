◆米大リーグレッズ５―６ブルワーズ＝延長１１回＝（１６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）今季のメジャー最高勝率を誇り、ナ・リーグ中地区首位を独走するブルワーズが１６日（日本時間１７日）、敵地・レッズ戦を延長戦の末に制し、１９８７年の球団記録を３８年ぶりに更新する１４連勝を達成した。１−２で迎えた９回１死一、二塁。フリリックが併殺コースの二ゴロだったが、遊撃デラクル