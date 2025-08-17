ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーが１７日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムで「この春、石垣島に行きました！」と旅先での写真を公開。海辺でほほえむ姿やリゾート感たっぷりのショートパンツを履いた私服なども披露し「満喫してきました！」と旅の思い出をつづった。この投稿には「ビューティフル！！」「素敵な笑顔可愛い」「お肌透き通りすぎて向こう側見える」などの声が届いている。