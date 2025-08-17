【写真】終戦まで隠された「日本人捕虜第一号」…真珠湾攻撃で乗艦した「特殊潜航艇」とは「戦死公報」が出たあとに生還出征した旧日本軍兵士たちの「戦死」あるいは「生死不明」は、「戦死公報」という通達によって家族に伝えられた。だが、激戦地や混乱が大きかった地域では正確な状況把握が難しく、公報が出されたあとに無事生還したという例がある。その数は「1000人を下るまい」と報じたのは、終戦から25年、1970年8月の