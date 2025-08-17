最高気温が35度近くまで上がった7月下旬、高橋メアリージュンの姿は横浜にあった。額に氷のうをあて、小型扇風機で涼みつつ、出番を待つ高橋。放送中のドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）の撮影だ。暑さ対策のおかげで涼しげな顔の高橋だが、“真夏”のいま、視聴者の肝を冷やしているのもまた高橋。松本まりか演じる主人公が、安田顕演じる「既婚者の御曹司」どの道ならぬ恋にハマっていく――。そんな内容の本作で、