◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦静岡１０―０城南静岡＝５回コールド＝（１６日・草薙球場）来年のセンバツ出場を懸けた戦いが開幕し、１回戦が行われた。夏の県決勝で敗れた相手、打倒・聖隷を目指す静岡は１０―０で城南静岡に５回コールド勝ち。主将の３番・名取凜人（りんと）二塁手（２年）が人生初のランニング本塁打でチームを勢いづけた。この夏も３番を務めた静高・名取主将のバットが、チームを波に乗せた。３