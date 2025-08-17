終戦から80年を迎え、戦争の生き証人が減少する中、歴史を伝える証拠として注目されているのが「戦争遺跡」だ。防空壕、砲台、武器工場……、当初の用途とは違う使われ方で、今も利用され続けている戦争の跡――。身近に訪れることのできるスポット6選を紹介する。【写真15枚】B-29の残骸がガードレールに？意外なものに生まれ変わった「戦争遺跡」掩体壕が子どもたちの遊び場に（長崎県大村市）かつて大村海軍航空隊という