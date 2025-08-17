演歌歌手の藤あや子が15日に自身のアメブロを更新。激うまだった“手抜き”ごはんを公開した。【映像】藤あや子が作った“洋食屋さんクオリティー”料理藤は「おうちごはん」というタイトルでブログを更新。「旬のとうもろこしとキャベツ、玉ねぎ、豚肉。至ってシンプルな焼きそばに大好きな目玉焼き」と説明し、テーブルに置かれた焼きそばの写真を公開。続けて、「無性に餃子が食べたくて」と冷凍餃子を焼いたことも報告。