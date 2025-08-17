元タレントの木下優樹菜さん（37）が16日、Instagramを更新。2人の娘と海で撮影した水着姿を公開し、「相変わらずスタイルのいい3姉妹…じゃなくて親子か！」「家族みんなスタイル良い!!可愛い！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】木下優樹菜＆娘たちの水着ショット（複数カット）長女・莉々菜さん（13）と次女・茉叶菜さん（9）、2人の娘を育てている木下さん。これまでにもInstagramで「可愛い娘たちと。ただ自然