「無意識に減速」防止の効果も？新しい高速道路や幹線道路は、トンネルの入口が「斜めにカット」されたものが増えています。トンネルの入口といえば垂直が一般的でしたが、近年ではまるで“ちくわ”を斜めに切ったような断面です。どのような狙いがあるのでしょうか。【写真】トンネルの斜めの入口と普通の入口、空から見るとこの「斜めカット」の特徴的なデザインは、新東名高速など、近年整備が進んだ路線で多く見られます。