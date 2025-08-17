札幌記念の波乱の主役 【前走18頭立てのレース出走馬】 前走フルゲートの18頭立てのレースに出走した馬は［1・5・4・11］で複勝率は48％をマーク。 さらに20年以降は［1・3・2・4］で、上位人気のみならず20年⑥人気２着ペルシアンナイト、23年⑨人気２着トップナイフと人気薄からも台頭している。 多頭数の激戦を経験している馬が穴の刺客となっており、買い目に入れておいて損はない。