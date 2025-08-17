将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われた。オープニングシーンでは、チーム天彦の増田康宏八段（27）が、7月11日に結婚を発表して以来、初めてファンの前に姿を見せることになり喜びの報告と意気込みを語った。【映像】はにかむ新婚・増田康宏八段、指輪がキラリ2014年10月に四段昇段、16歳プロ入りを果たした増田八段は、若手棋戦の新人王戦で2度優勝を