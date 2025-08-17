１６日、パワーリフティング男子ライトウェイト級エクイップの表彰式に臨む（左から）謝宗庭、佐竹優典、ハッサン。（成都＝新華社記者／徐速絵）【新華社成都8月17日】ワールドゲームズ成都大会は16日、パワーリフティングの男子ライトウェイト級エクイップの決勝が行われ、日本の佐竹優典が優勝した。中国台北の謝宗庭（しゃ・そうてい）が2位、フランスのハッサンが3位となった。１６日、パワーリフティング男子ライトウェイ