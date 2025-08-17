「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役などで知られ、舞台やミュージカルでも活躍した、タレント、声優、歌手の櫻井智さんが、8月13日に多臓器がんのため亡くなりました。 【写真を見る】【 訃報 】タレント・声優の櫻井智さん死去多臓器がんのため「マクロス７」ミレーヌ・ジーナス役で活躍葬儀は近親者のみ所属事務所は、公式サイトで「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入