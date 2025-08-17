夫が育休を取得したものの、なんの役にも立たず、困り果てるママは多いと思います。むしろ夫の世話が増えて、大変になるだけ……。今回は、育休を長期休暇だと勘違いしている男性の話をご紹介いたします。育休の意味「夫は育休を取得しました。初めての出産ということもあり、夫がいてくれるのは頼もしいと思っていたけど、むしろその逆。なんのために取得したのかわからないくらい役に立たないし、むしろ早く仕事に行ってほしいく