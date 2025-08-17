【モデルプレス＝2025/08/17】EXシアター六本木で開催された『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』。ラストを飾るイベントとして8月14日〜16日に、テレビ朝日のバラエティ『ニカゲーム』番組初のイベント（6公演）が開催された。キスマイ二階堂、6人体制初のライブに本音◆「ニカゲーム」初イベント開催サンドウィッチマンとKis-My-ft2がMCを務めるバラエティ『10万円でできるかな』の1コーナーとして誕生した『ニカゲーム