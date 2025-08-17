「僕が演じる都丸は、すごく熱くて一生懸命な男。周りに個性的なキャラクターが多いので、真っすぐな性格をそのまま出すことで逆にキャラクターが立つんじゃないかなと考えました。夢中になると一直線な部分や向上心があるところは、自分と似ています」放送中のドラマ『最後の鑑定人』で若手刑事・都丸勇人を演じている中沢元紀（25）。念願だった刑事役への挑戦は、28歳の巡査部長という設定に合わせて「幼く見えすぎないように意