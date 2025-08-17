［J2第26節］千葉 １−０ 徳島／８月16日／フクダ電子アリーナ 17年ぶりのJ1へ千葉が逞しい戦いを見せている。前節はライバルの大宮をアウェーで１−０で下すと、３位の徳島と対戦した今節も気持ちのこもったパフォーマンスで１−０で勝利。ホームのサポーターの大声援を受けた。チャンスを作りながら25試合で13失点という堅守を誇る徳島のゴールを割れずにいたが、65分には相手をしっかり追い込んだうえでのオウンゴー