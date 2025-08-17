元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（33）が2025年8月14日、自身のインスタグラムを更新し、超ミニ丈のゴルフウェア姿を披露した。2パターンのゴルフウェア姿を披露横山さんは、2パターンの超ミニスカのゴルフウェアを着こなす姿を投稿した。ゴルフウェアブランドの展示会に足を運んだようで「スタイリッシュな空間にかわいいゴルフウェア・アイテムが沢山並んでいてテンション（上がる、絵文字）」「