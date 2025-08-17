背中の右側が痛む時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「背中の右側が痛む」原因とは？肩甲骨の下が痛む症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：梅村 将成（医師）自治医科大学医学部卒業。その後市中病院で臨床経験をつみ、現在は市中の総合病院で