■第107回全国高等学校野球選手権大会第12日3回戦・沖縄尚学 5ー3 仙台育英延長11回タイブレーク（17日、阪神甲子園球場）仙台育英（宮城）が沖縄尚学（沖縄）に延長タイブレークの末競り負け3回戦敗退。試合は3ー3で延長11回、沖縄尚学打線に2点を与え5ー3とした。追いかける打線はその裏、反撃を試みるも無得点に倒れた。先発したエース・吉川陽大（3年）は11回5失点（自責3）の力投で試合を作るも2年ぶりのベスト8には届か