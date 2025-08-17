◇プロ野球セ・リーグ阪神3-0巨人（16日、東京ドーム）試合後、3塁ベース近くで長嶋茂雄さんの背番号、「3」の人文字を作るセレモニーが行われました。参加したのはOB会会長の中畑清さんを筆頭に原辰徳さんや、江川卓さん、松井秀喜さん、上原浩治さんや高橋由伸さんなどのOBや選手、スタッフなど225人。ドローンで記念撮影が行われた後、マイクを手にした中畑さん。「長嶋茂雄はいつもいつでも、いつまでも、野球界のことを見つ