仙台育英―沖縄尚学タイブレークの11回表沖縄尚学1死二塁、宜野座が左越えに適時三塁打を放つ。捕手川尻＝甲子園全国高校野球選手権大会第12日は17日、甲子園球場で3回戦が行われ、沖縄尚学が仙台育英（宮城）を延長十一回、5―3で破って2年ぶりに準々決勝へ進んだ。3―3でタイブレークの延長に入り、十一回に2点を勝ち越した。仙台育英は吉川、沖縄尚学は末吉が完投。第2試合は今春の選抜大会覇者の横浜（神奈川）と津田