東京・EXシアター六本木で開催された『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』のラストを飾るイベントとして14日〜16日の3日間、テレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』が番組初のイベント（全6公演）を開催した。【イベント写真】爆笑の珍回答を繰り出す松倉海斗らサンドウィッチマンとKis-My-ft2がMCを務める人気バラエティ『10万円でできるかな』の1コーナーとして誕生した『ニカゲーム』は、英語が苦手な二階堂高嗣