「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）仙台育英が延長タイブレークの末に敗れた。最後はエース吉川が二ゴロに倒れ、一塁ベースにヘッドスライディングもアウトに。その後、起き上がることができず、仲間に抱えられながら整列に向かった。十回表、吉川が１死二、三塁のピンチを鮮やかに切り抜けた。直後の攻撃、先頭は送りバントに失敗したが、続く高田が左前打を放って満塁と好機を