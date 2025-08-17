【経済ニュースの核心】小室圭さん1億円新居“頭金600万円”は超賢い選択だった！ 節税&トランプ減税の追い風も高齢化が進み、団塊世代がリタイアする中、相続・事業承継関連ビジネスが花盛り。しかし、相続税の節税対策に税務当局の厳しい目が向けられ始めている。「これまで合法的とみられていた節税対策であっても、行き過ぎた節税については租税回避とみなされ、課税評価額が引き上げられるケースが増えている」（メガバ