「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）沖縄尚学が延長タイブレークの死闘を制して２３年以来となる夏の甲子園８強に進出。春夏通算３０勝目をあげた。九回にエース・末吉が１死一、二塁のピンチを招くも、鮮やかに切り抜けて延長戦に突入。十回も１死満塁、サヨナラのピンチでスクイズをファウルにし、一直併殺でスコアボードにゼロを刻むとマウンドで雄たけびをあげた。そして十