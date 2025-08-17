陸上男子１１０メートル障害で２０２４年パリ五輪５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）に対し、ファンから期待の声が高まっている。ナイトゲームズイン福井（１６日、福井県営陸上競技場）の同種目決勝では、日本人初の１２秒台となる１２秒９２（追い風０・６メートル）をマークした。自身と泉谷駿介（住友電工）が持っていた従来の日本記録（１３秒０４）を０秒１２更新。レース後にはガッツポーズで喜びを表現した。今季世界２位