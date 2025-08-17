中国・重慶市で、乗客を乗せたタクシーが工事現場の深い溝に転落する事故が発生した。車は横向きに挟まり動けない状態で、乗客の女性がはしごで脱出する様子がカメラにとらえられていた。事故を起こしたのは自動運転タクシーで、運転席は無人だった。現地では、自動運転車の安全性への懸念が広がっている。溝にタクシーが転落…乗客が決死の脱出中国・重慶市で6日に撮影されたのは、走行不能の状態になっていた車だ。深い割れ目に