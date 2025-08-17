内視鏡検査のためにチューブをのみ込む苦痛がないカプセル内視鏡の問題を解決した自走式カプセル内視鏡検査。どのような検査方法になって、どんな点が進歩しているのか、開発者に聞いた。【内視鏡検査が苦痛なく早く終わる】自走式カプセル内視鏡は、大型の電磁石を使った制御装置で検査中にカプセルをコントロールして動かすことができる。制御装置のコントローラーによりカプセルの動く速さや方向を自由に変えて食道、胃、十