【今週の秘蔵フォト】衆議院議員の森下千里氏はかつてアイドルとして大活躍した経歴を持っている。２０００年代初頭からレースクイーンとして活躍して、グラビアアイドルとしても絶大な人気を得た。０３年１０月１２日付本紙ではアイドル時代の森下のインタビューが掲載されている。当時は日本テレビ系のバラエティー番組「特命リサーチ２００×?」で活躍中だった。庶民派らしく銭湯好きであることを明かし「お風呂屋さん大好